Более 5 тысяч нижегородских семей направили маткапитал на жилье с начала года

Заявление на распоряжение средствами можно подать через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР, многофункциональном центре или непосредственно в банке, если маткапитал используется для оформления жилищного кредита. Рассмотрение заявления занимает до пяти рабочих дней, после чего родителям направляют уведомление о принятом решении в личный кабинет на «Госуслугах» или по почте.