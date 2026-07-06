В Челябинской области расширят технопарк «ЗЭМ»

На Международной промышленной выставке «Иннопром-2026» губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АО «Промышленный технопарк ЗЭМ» Роман Кудин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ касается развития промышленного технопарка на базе НПО «Электромашина» (в составе Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) в Челябинске, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Инвестпроект предполагает строительство пяти новых производственных корпусов, а также бизнес-инкубатора и конгрессно-выставочного зала. Общая площадь новых объектов превысит 5 тысяч квадратных метров. Там смогут разместиться не менее 12 новых резидентов — компаний, которые занимаются разработкой инновационной продукции и технологий. Объем инвестиций оценивается в 442 миллиона рублей, планируется создать 110 рабочих мест.
Сейчас в технопарке работают шесть резидентов. Они заняты в радиоэлектронике, приборостроении, машиностроении, металлообработке и смежных сферах. Как отметил Игорь Афанасьев, благодаря успешной репутации и современной базе количество запросов от малых и средних производителей на размещение в технопарке заметно выросло. В ответ на это и был разработан проект расширения.
Новые цеха будут универсальными: их спроектируют с учетом установки разного технологического оборудования, с кран-балками и зонами для хранения готовой продукции.
«Промышленный технопарк ЗЭМ» специализируется на поддержке высокотехнологичных производств, предоставляя резидентам площадки, инженерную инфраструктуру и сервисное сопровождение.