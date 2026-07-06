В Челябинской области расширят технопарк «ЗЭМ»

Сейчас в технопарке работают шесть резидентов. Они заняты в радиоэлектронике, приборостроении, машиностроении, металлообработке и смежных сферах. Как отметил Игорь Афанасьев, благодаря успешной репутации и современной базе количество запросов от малых и средних производителей на размещение в технопарке заметно выросло. В ответ на это и был разработан проект расширения.