На Южном Урале наладят выпуск роботов-уборщиков

В Челябинской области планируют наладить выпуск автономных роботов для уборки помещений. Инвестиции в проект составят 120 миллионов рублей. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Алексей Текслер и директор по развитию компании Robo Алексей Камынин на международной выставке «Иннопром‑2026», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Компания планирует создать на Южном Урале полноценный центр компетенций: здесь будут разрабатывать, собирать, испытывать и обслуживать роботизированные клининговые комплексы. Реализация проекта рассчитана до 2031 года.
Сейчас российский рынок сервисной робототехники только формируется. Спрос на автономные уборочные машины растет — их активно внедряют в торговых центрах, аэропортах, школах и на производстве. Локальных производителей пока немного, и в компании считают, что Челябинская область может стать одним из центров этого направления.
С учетом прогноза роста в этой сфере важно, чтобы лидирующие решения создавались и собирались в России. А локализация производства сервисных роботов в Челябинской области закрепит за регионом статус центра робототехнических компетенций.
Новое производство даст положительный эффект для региональной экономики в виде поступлений в бюджет, а также принесет новые рабочие места и заказы для местных подрядчиков — по металлообработке, изготовлению деталей, логистике и сервису. Кроме того, проект даст импульс подготовке инженерных кадров и развитию робототехнических компетенций на Южном Урале.
На сегодня компания Robo управляет парком из более чем ста роботов, ежемесячно обслуживает свыше 3,5 миллиона квадратных метров площадей, а годовая выручка превышает 130 миллионов рублей.