На Южном Урале наладят выпуск роботов-уборщиков

Сейчас российский рынок сервисной робототехники только формируется. Спрос на автономные уборочные машины растет — их активно внедряют в торговых центрах, аэропортах, школах и на производстве. Локальных производителей пока немного, и в компании считают, что Челябинская область может стать одним из центров этого направления.