В Воронеже полностью перекроют участок Московского проспекта днём 6 июля

Движение на участке Московского проспекта полностью перекроют днём в понедельник, 6 июля. Проехать нельзя будет от улицы Беговой до улицы Хользунова. Ограничения будут действовать для всех трёх полос. Об этом сообщили в городской администрации.
Кроме того, останется закрытым въезд на кольцевое пересечение с улицы Хользунова (при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова).
В мэрии добавили, что в связи с перекрытием проезжей части будет скорректирована работа общественного транспорта. Об этом сообщат дополнительно.
Отметим, что ограничения частично ввели ещё накануне вечером. Они действуют в связи с проведением городским водоканалом аварийных работ.
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