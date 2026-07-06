FT: глава Mitsubishi назвал провальной идею выпускать дроны на автозаводах

Генеральный директор крупнейшего оборонного подрядчика Японии Mitsubishi Heavy Industries Эйсаку Ито раскритиковал планы по перепрофилированию простаивающих автомобильных заводов под производство военных беспилотников. По его мнению, эта идея не сработает и приведет к растрате бюджетных средств. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Глава MHI заявил, что инициаторы подобных предложений не понимают фундаментальной разницы между автопромом и военной промышленностью. По словам Ито, автомобильные конвейеры заточены под массовый выпуск десятков тысяч одинаковых машин. В то же время производство дронов требует постоянной гибкости: технические характеристики беспилотников должны непрерывно меняться в зависимости от условий.
«Честно говоря, мне показалось, что такие комментарии исходили от людей, которые на самом деле не разбираются в этом… Было бы ужасной идеей использовать заводы, подобные тем, что используются для производства автомобилей, для изготовления беспилотников военного назначения», — подчеркнул Эйсаку Ито.
Он предупредил, что попытка запустить конвейерное производство БПЛА на автозаводах может привести к выпуску большого количества устаревшей продукции.
«Если это произойдет, то обернется огромной тратой денег налогоплательщиков. Я не думаю, что мы можем себе это позволить», — резюмировал гендиректор японской компании.