ВТБ нарастил выдачу электронных гарантий для малого и среднего бизнеса на 76%

«По данным Минфина России, объем договоров госкомпаний с субъектами МСП в первом квартале 2026 года увеличился более чем в три раза. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках повышает потребность компаний в быстрых и удобных инструментах обеспечения контрактов. Именно поэтому мы последовательно развиваем цифровые сервисы, позволяющие оформить банковскую гарантию полностью дистанционно и в максимально короткие сроки», — заявил Руслан Еременко.