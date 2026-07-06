Нижегородцы начали продавать места в очередях на АЗС

Напомним, что в регионе наблюдается острый дефицит бензина: поставки АИ‑92 и АИ‑95 на заправки сократились примерно на четверть, тогда как спрос вырос на 60−70%. Губернатор Глеб Никитин подтвердил напряжённость обстановки и сообщил, что для стабилизации ситуации ведётся работа с федеральным правительством, Минэнерго и крупнейшими поставщиками топлива.