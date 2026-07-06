Нижегородцы начали продавать места в очередях на АЗС

Проблемы с топливом в Нижегородской области сохраняются. На этом фоне особенно предприимчивые жители ищут способы извлечь выгоду из обстоятельств. Об этом сообщили в МАХ-канале «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».
На фоне ажиотажа любые бытовые неудобства становятся почвой для появления новых, порой неожиданных «бизнес‑идей». Теперь местные водители продают очереди на заправках.
Напомним, что в регионе наблюдается острый дефицит бензина: поставки АИ‑92 и АИ‑95 на заправки сократились примерно на четверть, тогда как спрос вырос на 60−70%. Губернатор Глеб Никитин подтвердил напряжённость обстановки и сообщил, что для стабилизации ситуации ведётся работа с федеральным правительством, Минэнерго и крупнейшими поставщиками топлива.
Чтобы помочь водителям, власти разрабатывают интерактивную карту: на ней можно будет увидеть, где есть топливо, а где — длинные очереди. При этом подчёркивается, что ключевые службы — скорая помощь, общественный транспорт и коммунальная техника — полностью обеспечены горючим.
Ранее итоги первого месяца топливного кризиса уже подвели в Нижнем Новгороде.