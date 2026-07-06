Более 98 миллионов долгов по зарплате вернули нижегородцам за месяц

В июне 2026 года благодаря вмешательству Государственной инспекции труда Нижегородской области работникам региона удалось вернуть свыше 98 миллионов рублей. Данные обнародовала пресс‑служба ведомства.
Средства представляли собой задолженность по заработной плате. Специалисты инспекции защитили трудовые права 750 сотрудников шести предприятий. Значительная доля долга была погашена ещё на этапе профилактической работы — до применения принудительных мер.
Главный государственный инспектор труда Нижегородской области Илья Мошес подчеркнул, что ведомство намерено и дальше совершенствовать механизмы профилактики нарушений и оперативного реагирования на случаи невыплаты зарплаты.
Ранее уголовное дело завели из-за невыплаты зарплаты нижегородским работникам.