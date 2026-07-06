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Отправление пассажиров поездами дальнего следования на Красноярской железной дороге увеличилось на 6% в первом полугодии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По оперативной информации, в январе — июне 2026 года в поездах дальнего следования с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 870 тыс. пассажиров (+6% к аналогичному периоду 2025 года).

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По оперативной информации, в январе — июне 2026 года в поездах дальнего следования с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 870 тыс. пассажиров (+6% к аналогичному периоду 2025 года).

В пригородных поездах за шесть месяцев отправлено 2 млн 661 тыс. пассажиров, что на 3,6% меньше, чем за январь — июнь прошлого года.

В целом за первое полугодие проездом по железной дороге воспользовались 3 млн 531 тыс. пассажиров (-3% к тому же периоду 2025 года).

Пассажирооборот на Красноярской железной дороге за январь — июнь сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 943,9 млн пасс-км.