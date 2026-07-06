Михаил Мишустин посетил стенд Челябинской области на «Иннопроме‑2026»

Особое внимание в ходе осмотра уделили экспозиции «Завода Роботов». Гостям продемонстрировали промышленные роботы и образовательную модель для школ. Ярким элементом презентации стала имитация сборки роботов: два робота грузоподъемностью 120 кг и 60 кг собирали 60‑килограммового робота. Кроме того, в экспозиции были представлены обновленные шестиосевые манипуляторы и новая разработка — дельта‑робот для перемещения легких грузов. Устройство отличается высокой скоростью и точностью: оно способно выполнять до 200 операций в минуту.