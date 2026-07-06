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Михаил Мишустин посетил стенд Челябинской области на «Иннопроме‑2026»

Премьер-министру РФ показали челябинских роботов и беспилотники.

Источник: пресс-служба правительства Челябинской области

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин побывал на стенде Челябинской области в рамках 16‑й Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Губернатор Алексей Текслер представил премьер‑министру передовые разработки южноуральских промышленников, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В обходе экспозиции также приняли участие премьер‑министр Республики Беларусь Александр Турчин, премьер‑министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, премьер‑министр Республики Армении Никол Пашинян.

Особое внимание в ходе осмотра уделили экспозиции «Завода Роботов». Гостям продемонстрировали промышленные роботы и образовательную модель для школ. Ярким элементом презентации стала имитация сборки роботов: два робота грузоподъемностью 120 кг и 60 кг собирали 60‑килограммового робота. Кроме того, в экспозиции были представлены обновленные шестиосевые манипуляторы и новая разработка — дельта‑робот для перемещения легких грузов. Устройство отличается высокой скоростью и точностью: оно способно выполнять до 200 операций в минуту.

Алексей Текслер также презентовал Михаилу Мишустину роботизированную систему упаковки — разработку компании «Рэди Робот». В числе других экспонатов — бульдозер с автономным управлением от завода «ДСТ‑Урал». Машина предназначена для эксплуатации в наиболее сложных и опасных условиях.

На стенде Челябинской области представлены инновационные решения по широкому спектру направлений: промышленные роботы и роботизированные сварочные комплексы, беспилотные платформы и техника, система машинного зрения и контроля качества, программные решения для станков с ЧПУ. Также регион демонстрирует технологии экологического мониторинга, переработки вторсырья и промышленных отходов, а также разработки в сфере энергетики, приборостроения и производства высокотехнологичного оборудования.

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