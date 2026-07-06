Свердловская область и Татарстан продлили план сотрудничества до 2030 года

«Предыдущий план межрегионального взаимодействия успешно завершен, новый документ рассчитан на период до 2030 года. Уверен, новый пятилетний план станет основой для дальнейшего успешного сотрудничества и принесет еще более значимые результаты», — подчеркнул Денис Паслер.
Рустам Минниханов отметил, что Свердловская область является важнейшим стратегическим партнером. Между регионами высокие объемы взаимных поставок и хороший товарооборот. Существуют все возможности для наращивания торгово-экономических связей, подчеркнул глава Татарстана.
В числе приоритетных направлений сотрудничества — нефтепереработка, химическая и пищевая промышленность. По итогам 2025 года объемы поставок из Среднего Урала в республику достигли 1,3 млрд руб. Из Татарстана в Свердловскую область поступают металлоконструкции, медицинские инструменты, полиграфические краски и лакокрасочные материалы.
«Иннопром» проходит с 6 по 9 июля в Екатеринбурге в 16-й раз. Главная тема выставки — «Индустрия 360: производство без границ», страна-партнер — Индонезия.