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Свердловская область и Татарстан продлили план сотрудничества до 2030 года

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали новый план межрегионального сотрудничества на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. В него входят мероприятия по реализации соглашения в период 2026—2030 годов, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

«Предыдущий план межрегионального взаимодействия успешно завершен, новый документ рассчитан на период до 2030 года. Уверен, новый пятилетний план станет основой для дальнейшего успешного сотрудничества и принесет еще более значимые результаты», — подчеркнул Денис Паслер.

Рустам Минниханов отметил, что Свердловская область является важнейшим стратегическим партнером. Между регионами высокие объемы взаимных поставок и хороший товарооборот. Существуют все возможности для наращивания торгово-экономических связей, подчеркнул глава Татарстана.

В числе приоритетных направлений сотрудничества — нефтепереработка, химическая и пищевая промышленность. По итогам 2025 года объемы поставок из Среднего Урала в республику достигли 1,3 млрд руб. Из Татарстана в Свердловскую область поступают металлоконструкции, медицинские инструменты, полиграфические краски и лакокрасочные материалы.

«Иннопром» проходит с 6 по 9 июля в Екатеринбурге в 16-й раз. Главная тема выставки — «Индустрия 360: производство без границ», страна-партнер — Индонезия.

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