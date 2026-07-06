Круглый стол о сохранении биоразнообразия дал старт работе Центра научного волонтерства «Норникеля»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В день открытия Центра научного волонтерства «Норникеля» прошел круглый стол «Системное взаимодействие бизнеса с заповедными территориями для реализации природоохранных инициатив».
Модератором дискуссии выступили заместитель председателя Общественного совета Национального парка «Красноярские Столбы» Виталий Дроздов и руководитель направления, куратор программы сохранения биоразнообразия «Норникеля» Евгения Алькова.
В работе круглого стола приняли участие представители предприятий «Норникеля» с Таймыра, Кольского полуострова и Забайкальского края, директор по охране природы фонда «Природа и люди» Виктория Элиас, председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, начальник отдела сохранения биоразнообразия министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Оксана Гринишина и многие другие. Кроме того, поделиться опытом взаимодействия с «Норникелем» приехали сотрудники Лапландского заповедника и Мурманского арктического университета.
Представитель Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора Анна Гукова отметила, что «Норникель» оказывает поддержку в спасении диких животных. В частности, пострадавших белых медведей с Таймыра: в практике компании уже три таких случая. Евгения Алькова, в свою очередь, выразила благодарность Росприроднадзору за содействие, которое помогает прийти на помощь вовремя: «Если животное погибает, главное — это оперативность». Она также передала от Кольской ГМК ведомству подарочный экземпляр Красной книги Мурманской области, выразив пожелание, чтобы с каждым годом всё больше видов исключались из списка редких.
О работе с заповедными территориями участникам круглого стола рассказали представители предприятий «Норникеля» — Заполярного филиала, Быстринского ГОКа, Фанпарка «Бобровый лог».
Так, главный специалист департамента реализации корпоративных проектов деятельности Заполярного филиала компании Татьяна Никифорова напомнила, что «Норникель» на протяжении многих лет взаимодействует с ФГБУ «Заповедники Таймыра». Один из совместных проектов — программа по изучению и сохранению путоранского снежного барана, занесенного в Красную книгу РФ.
Представитель Мурманского арктического университета Антон Юрманов рассказал, что в июне была проведена спасательная операция по освобождению горбатого кита, запутавшегося в рыболовной веревке. Оперативное спасение стало возможным благодаря опыту, полученному 2 года назад при спасении кита Станислава, и слаженной работе ученых, спасателей, волонтеров и органов власти. Для того, чтобы систематизировать работу университет планирует разработать четкие, оперативные механизмы взаимодействия между сторонами. Кольская ГМК (входит в группу «Норникеля») подтвердила готовность поддержать развитие Центра.
Начальник отдела охраны окружающей среды природопользования ГРК «Быстринское» Александр Наумов рассказал о старте уникального проекта по восстановлению популяции древних европейских бизонов, обитавших на территории Забайкалья много лет назад.
Предприятия «Норникеля» также ведут работы по сохранению водных объектов. Так, Фанпрарк «Бобровый лог» намерен способствовать включению реки Базаиха в Федеральный проект «Вода России», который направлен на оздоровление водных объектов.
Генеральный директор «Бобрового лога» Валерий Ильичев рассказал, что на протяжении 20 лет Фанпарк тесно сотрудничает с Национальным парком «Красноярские Столбы»: «Мы находимся на уникальной территории и понимаем свою ответственность. Совместно с компанией и нацпарком мы занимаемся созданием настильных троп для снижения антропологической нагрузки, организуем экологические акции».
Виктория Элиас обратила внимание на роль бизнеса в международной экологической повестке, а также отметила, что благодаря 10-летней программе биоразнообразия, разработанной «Норникелем» в прошлом году, удается реализовать системный подход к сохранению биоразнообазия и обеспечить конкретные измеримые результаты.
Работа «Норникеля» уже стала примером для других компаний. Ольга Диканская, представляющая Сибирскую генерирующую компанию (СГК), отметила, что компания уже реализует отдельные экологические инициативы. По ее словам, особый интерес представляет программа «Норникеля» по сохранению биоразнообразия, данный опыт полезен при дальнейшем развитии экологической повестки СГК.
Подводя итоги, Виталий Дроздов предложил продолжить практику общения с бизнесом на тему сохранения биоразнообразия, добровольного вклада в национальную повестку по этой теме и собраться на расширенную конференцию по биоразнообразию осенью текущего года, с привлечением более широкого круга участников.