Круглый стол о сохранении биоразнообразия дал старт работе Центра научного волонтерства «Норникеля»

Представитель Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора Анна Гукова отметила, что «Норникель» оказывает поддержку в спасении диких животных. В частности, пострадавших белых медведей с Таймыра: в практике компании уже три таких случая. Евгения Алькова, в свою очередь, выразила благодарность Росприроднадзору за содействие, которое помогает прийти на помощь вовремя: «Если животное погибает, главное — это оперативность». Она также передала от Кольской ГМК ведомству подарочный экземпляр Красной книги Мурманской области, выразив пожелание, чтобы с каждым годом всё больше видов исключались из списка редких.