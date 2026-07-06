В 2,3 раза выросло число безработных в Нижегородской области

В то же время количество граждан, зарегистрированных в службе занятости, выросло в 2,3 раза — с 0,1 тыс. человек в апреле 2025 года до 0,3 тыс. в апреле 2026 года. Также увеличилось общее число граждан, состоящих на учёте в службе занятости, — с 0,8 тыс. до 2,2 тыс. человек. В Нижегородстате отмечают, что это может быть связано с ростом обращаемости за мерами поддержки и услугами по трудоустройству.