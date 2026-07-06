В 2,3 раза выросло число безработных в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксирован рост числа официально зарегистрированных безработных при одновременном снижении общей безработицы. Об этом говорится в докладе Нижегородстата «Социально-экономическое положение Нижегородской области. Январь-апрель 2026 года».
По данным выборочного обследования рабочей силы, уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) снизился с 1,1% до 1,0%. Численность безработных, рассчитанная по этой методике, составила 15,7 тыс. человек против 18,3 тыс. годом ранее. Уровень занятости при этом остался на отметке 63,3%.
В то же время количество граждан, зарегистрированных в службе занятости, выросло в 2,3 раза — с 0,1 тыс. человек в апреле 2025 года до 0,3 тыс. в апреле 2026 года. Также увеличилось общее число граждан, состоящих на учёте в службе занятости, — с 0,8 тыс. до 2,2 тыс. человек. В Нижегородстате отмечают, что это может быть связано с ростом обращаемости за мерами поддержки и услугами по трудоустройству.
По данным организаций с численностью работников более 15 человек, в марте 2026 года число замещённых рабочих мест снизилось на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество работников по договорам ГПХ выросло на 12,3%.
Ранее сообщалось, что более 8 млрд рублей льгот предоставили нижегородцам в 2025 году.