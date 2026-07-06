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Топливный кризис в Краснодаре: с дизелем стало лучше, бензин по-прежнему в дефиците

В Краснодаре 6 июля заметно улучшилась ситуация с дизельным топливом. По состоянию на утро, ДТ есть на 43 из 48 работающих автозаправочных станций города, а водители отмечают, что очередей за этим видом топлива стало значительно меньше.

При этом дефицит бензина в Краснодаре сохраняется. По данным на утро 6 июля, АИ-92 доступен на 25 АЗС, АИ-95 — на 31 АЗС, АИ-100 — на 8 АЗС. На ряде заправок по решению собственников действуют ограничения, и топливо отпускают только в баки автомобилей.

Всего в городе сегодня работают 48 АЗС, однако еще 55 временно не отпускают топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг. Местные власти подчеркивают, что принимаются решения для стабилизации обстановки на топливном рынке. Водителей просят не закупать топливо впрок, чтобы не провоцировать очереди и не создавать дополнительную нагрузку на действующие АЗС.