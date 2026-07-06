Sun: за два года Британия утилизировала больше кораблей, чем потеряла в Фолклендской войне

Сейчас в составе британского ВМФ, по данным Sun, остаются всего пять действующих фрегатов. У него нет ни одного десантного корабля. Из шести подводных «лодок-охотников», находящихся в эксплуатации, в этом году только одна вышла в море. Три субмарины находятся в порту уже три года.