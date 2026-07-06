Sun: за два года Британия утилизировала больше кораблей, чем потеряла в Фолклендской войне

В последний раз [британский] военно-морской флот подвергался такому удару во времена Сэмюэля Пипса [XVII век], когда голландцы подплыли к Чатему, сожгли флот и украли наш флагманский корабль.
По словам Уэста, Стармер не беспокоился о численности военно-морского флота и допустил его «маргинализацию».
Количество кораблей, которыми мы располагаем, ничтожно мало для выполнения необходимых нам задач. Военно-морской флот невероятно важен для островного государства, но он [Стармер] позволил этому случиться.
В качестве сравнения Sun приводит Фолклендскую кампанию 1982 года (74-дневную войну между Британией и Аргентиной за две британские заморские территории в Южной Атлантике. — Прим. ред.), когда британский ВМФ потерял два эсминца, два фрегата, два десантных корабля и торговое судно Atlantic Conveyor. Десантный корабль RFA Sir Tristram позже был восстановлен и оставался в строю до 2005 года, уточняет издание.
Сейчас в составе британского ВМФ, по данным Sun, остаются всего пять действующих фрегатов. У него нет ни одного десантного корабля. Из шести подводных «лодок-охотников», находящихся в эксплуатации, в этом году только одна вышла в море. Три субмарины находятся в порту уже три года.
Кроме того, лейбористы зарезали план приобретения шести новых многоцелевых ударных кораблей для десантных операций. А британские ВМС могут отказаться от планов строительства эсминцев Type 83 и фрегатов Type 32, так как они «не соответствуют требованиям современной угрозы».
У Британии сейчас самый маленький флот с момента его основания Генрихом VIII, заключает Sun.