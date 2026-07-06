Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Волгограда на две недели закроют две главные улицы

300 метров ливневки заменят на площади Павших борцов.

В центре Волгограда на две недели изменится схема движения. С 7:00 7 июля до 22 июля 2026 года закроют участки улиц Мира и Володарского. Работы связаны с реконструкцией площади Павших борцов в Волгограде.

В мэрии сообщили, что здесь заменят около 300 метров ливневой канализации. Водителям предлагают объезжать участок через Краснознаменскую, Аллею Героев, Гоголя, Комсомольскую, Пушкина и проспект Ленина.

Автобусы № 6, 21, 88 и 89 от железнодорожного вокзала поедут через Коммунистическую, Порт-Саида и проспект Ленина.

Волгоградцам, которые планируют поездки в центр города с 7 по 22 июля, стоит заранее выбрать маршрут объезда через указанные улицы.

Ранее сообщалось о ходе ремонта на другой главной улице областной столицы.