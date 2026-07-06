В центре Волгограда на две недели закроют две главные улицы

В центре Волгограда на две недели изменится схема движения. С 7:00 7 июля до 22 июля 2026 года закроют участки улиц Мира и Володарского. Работы связаны с реконструкцией площади Павших борцов в Волгограде.
В мэрии сообщили, что здесь заменят около 300 метров ливневой канализации. Водителям предлагают объезжать участок через Краснознаменскую, Аллею Героев, Гоголя, Комсомольскую, Пушкина и проспект Ленина.
Автобусы № 6, 21, 88 и 89 от железнодорожного вокзала поедут через Коммунистическую, Порт-Саида и проспект Ленина.
Волгоградцам, которые планируют поездки в центр города с 7 по 22 июля, стоит заранее выбрать маршрут объезда через указанные улицы.
Ранее сообщалось о ходе ремонта на другой главной улице областной столицы.