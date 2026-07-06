«Росатом» предложил Венгрии обсудить параметры АЭС «Пакш-2»

По его словам, в «Росатоме» отметили интерес новых венгерских властей к уточнению параметров стройки и готовы к диалогу.
«Мы слышим интерес новых венгерских властей к уточнению параметров стройки. Мы готовы к этим уточнениям. Я направил официальный запрос в уполномоченный орган, пока это МИД. Мы ждем встречи, официального сигнала с контактами на всех уровнях — и на уровне министров, и на уровне премьер-министров. Соответствующий запрос наша сторона направила», — уточнил он.
Лихачев подчеркнул, что «Росатом» настроен реализовать проект в рамках ранее достигнутых договоренностей. Работы на строительной площадке, по его словам, не останавливаются.
«У нас профинансирован весь этот год, мы понимаем его и с точки зрения технологической, и финансовой. Работы сейчас на стройке идут полным ходом», — заявил топ-менеджер.
Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта тогда оценивалась в 12,5 млрд евро. Церемония заливки первого бетона на АЭС «Пакш-2» состоялась в феврале 2026 года.