Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Росатом» предложил Венгрии обсудить параметры АЭС «Пакш-2»

Госкорпорация «Росатом» направила властям Венгрии запрос на проведение встречи для обсуждения параметров проекта АЭС «Пакш-2». Об этом в кулуарах выставки «Иннопром» заявил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: ase-ec.ru

По его словам, в «Росатоме» отметили интерес новых венгерских властей к уточнению параметров стройки и готовы к диалогу.

«Мы слышим интерес новых венгерских властей к уточнению параметров стройки. Мы готовы к этим уточнениям. Я направил официальный запрос в уполномоченный орган, пока это МИД. Мы ждем встречи, официального сигнала с контактами на всех уровнях — и на уровне министров, и на уровне премьер-министров. Соответствующий запрос наша сторона направила», — уточнил он.

Лихачев подчеркнул, что «Росатом» настроен реализовать проект в рамках ранее достигнутых договоренностей. Работы на строительной площадке, по его словам, не останавливаются.

«У нас профинансирован весь этот год, мы понимаем его и с точки зрения технологической, и финансовой. Работы сейчас на стройке идут полным ходом», — заявил топ-менеджер.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта тогда оценивалась в 12,5 млрд евро. Церемония заливки первого бетона на АЭС «Пакш-2» состоялась в феврале 2026 года.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше