«Росатом» предложил Венгрии обсудить параметры АЭС «Пакш-2»

«Мы слышим интерес новых венгерских властей к уточнению параметров стройки. Мы готовы к этим уточнениям. Я направил официальный запрос в уполномоченный орган, пока это МИД. Мы ждем встречи, официального сигнала с контактами на всех уровнях — и на уровне министров, и на уровне премьер-министров. Соответствующий запрос наша сторона направила», — уточнил он.