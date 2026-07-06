157 тонн манки отправили из Петербурга в США, Грузию и Германию с начала 2026 года

— Перед отправкой все партии манной крупы прошли лабораторные исследования в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». В ходе проверок не было выявлено карантинных объектов, которые могли бы представлять угрозу для стран-импортеров, — отметили в пресс-службе ведомства.