Вода внезапно пропала в более чем 50 домах на левом берегу Воронежа

Без воды днём понедельника, 6 июля, остались жители свыше 50 домов на левом берегу Воронежа.
Как сообщили в пресс-службе городского водоканала, причиной отсутствия ресурса стала коммунальная авария. На улице Путилина, 8а специалисты обнаружили повреждение водовода.
Аварийная бригада уже приступила к ремонтным работам. На время их проведения подачу холодного водоснабжения ограничили по следующим адресам:
ул. Цимлянская, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;
ул. Путилина, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18;
ул. Менделеева, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 22, 24, 26, 28;
ул. Небольсина, 1, 3А, 5, 5/1, 7, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 21п;
пер. Цимлянский, 1, 4а, 5, 8А.