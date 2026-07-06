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«Росатом» надеется договориться с Белоруссией по третьему блоку АЭС

Российская госкорпорация «Росатом» рассчитывает в ближайшие месяцы выйти на окончательные договоренности по строительству третьего энергоблока АЭС в Белоруссии. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил глава компании Алексей Лихачев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Республика ворвалась в десятку крупнейших атомных электрических стран мира и получила такой дополнительный аппетит, дополнительное желание. И мы сейчас всерьез обсуждаем третий блок», — заявил он.

Лихачев назвал такой шаг уместным и выразил надежду, что стороны в ближайшие месяцы договорятся по техническому облику и экономической модели проекта.

Сейчас Белорусская АЭС в Островце состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт каждый. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2023-м.

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