Минтруда сказало, кто из белорусов может получить 509 рублей к пенсии

Министерство труда и социальной защиты сказало, кто из белорусов может получить 509 рублей к пенсии.
У белорусов, которые работали в особых условиях труда, подлежали профессиональному пенсионному страховую и не получали досрочную пенсию, имеют право на дополнительную профессиональную пенсию. То есть, прибавку к обычной пенсии по возрасту.
«Главное условие — вы работали в особых условиях труда (вредные, опасные, тяжелые или иные)», — уточнили в ведомстве.
Среди условий также указаны постоянно проживание на территории Беларуси, достижение общеустановленного пенсионного возраста (58 лет — женщины, 63 года — мужчины), пенсионные сбережения (они формируются за счет дополнительных взносов работодателя) на лицевом счете ФСЗН.
«Эту выплату можно получать независимо от других пенсий и даже если вы продолжаете работать», — подчеркнули в Минтруда и соцзащиты.
Размер дополнительной профессиональной пенсии устанавливается в размере бюджета прожиточного минимума. В июне 2026 года это 509,62 рубля. Указанный размер БПМ будет действовать по 31 июля.
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