Павленко: в Ялте ввели режим экономии электроэнергии

Южный берег Крыма обесточен из-за повреждения высоковольтной линии. Мэр Ялты Янина Павленко призвала к экономии света — подсветка зданий, наружная реклама, кондиционеры — все должно быть выключено. Решено также вдвое сократить и уличное освещение. Приостановлена работа строителей.
В то же время обеспечена бесперебойная работа канализационно-очистных сооружений и медучреждений. У коммунальных служб в достатке топлива — мусор с контейнерных площадок вывозится вовремя. Работает и общественный транспорт.
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