Власти Башкирии объяснили, почему запрет на бензин в канистрах сохраняется

По словам замминистра, ситуация на региональном топливном рынке постепенно стабилизируется. Если несколько дней назад на автозаправках наблюдались большие очереди, то сейчас в Уфе автомобилисты обычно ожидают не более пяти-семи машин. Более напряженной остается обстановка в ряде удаленных муниципалитетов, включая Аургазинский и Мелеузовский районы, где работает ограниченное число АЗС и иногда приходится ждать новых поставок топлива.