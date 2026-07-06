Reuters: Франция смягчила позицию по продаже Турции систем ПВО SAMP/T

Согласно статье, изменение позиции Парижа последовало за переговорами между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони 25 июня. А 3 июля Мелони обсудила этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам источников, раньше Франция была категорически против такой сделки, но теперь появилась «открытость». В частности, Париж снял некоторые политические оговорки, которые ранее препятствовали соглашению, хотя сомнения оставались, сообщает Reuters.
Агентство напоминает, что Турция, Франция и Италия начали сотрудничество по возможной программе противовоздушной обороны дальнего радиуса действия в 2017—2018 годах, включая исследования по совместной разработке и совместному производству. Но проект застопорился на фоне ухудшения отношений между Парижем и Анкарой из-за Сирии, Ливии и споров в Восточном Средиземноморье с участием Греции и Кипра.
Хотя Турция, как напоминает Reuters, располагает второй по численности армией НАТО, противовоздушная оборона остается ее ключевой проблемой. У страны нет собственной полноценной системы противоракетной обороны, и она в значительной степени полагается на системы и истребители НАТО.
Теперь, похоже, у всех трех сторон — Турции, Италии, Франции — есть политическая воля к продвижению этого процесса.
Любая сделка, по мнению Reuters, будет касаться нового поколения этой системы, которое сейчас внедряется в вооруженные силы Франции и Италии. Ранее, помимо Парижа и Рима, SAMP/T экспортировалась только в Сингапур. В последние годы она также была передана Украине. В этом году Франция развернула ее, чтобы помочь ОАЭ защититься от иранских ракетных атак, а Италия в середине июня отправила одну систему в Турцию в рамках оборонного планирования НАТО.