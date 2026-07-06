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Reuters: Франция смягчила позицию по продаже Турции систем ПВО SAMP/T

Франция открыта для возможной продажи франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T Турции после многих лет политического противостояния. На саммите НАТО в Турции с Анкарой могут состояться более предметные переговоры, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, изменение позиции Парижа последовало за переговорами между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони 25 июня. А 3 июля Мелони обсудила этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам источников, раньше Франция была категорически против такой сделки, но теперь появилась «открытость». В частности, Париж снял некоторые политические оговорки, которые ранее препятствовали соглашению, хотя сомнения оставались, сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что Турция, Франция и Италия начали сотрудничество по возможной программе противовоздушной обороны дальнего радиуса действия в 2017—2018 годах, включая исследования по совместной разработке и совместному производству. Но проект застопорился на фоне ухудшения отношений между Парижем и Анкарой из-за Сирии, Ливии и споров в Восточном Средиземноморье с участием Греции и Кипра.

Согласно Reuters, система SAMP/T может отслеживать десятки целей одновременно, перехватывать сразу несколько угроз и является единственной системой европейского производства, которая якобы способна перехватывать баллистические ракеты.

Хотя ее часто называют «европейским аналогом» американской системы Patriot, эксперты расходятся во мнениях по поводу эффективности SAMP/T, отмечая, что она давно не применялась в боевых условиях.

Хотя Турция, как напоминает Reuters, располагает второй по численности армией НАТО, противовоздушная оборона остается ее ключевой проблемой. У страны нет собственной полноценной системы противоракетной обороны, и она в значительной степени полагается на системы и истребители НАТО.

В июне министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил агентству Reuters, что Анкара рассматривает варианты, в том числе американскую Patriot и европейскую SAMP/T, и остается открытой для сотрудничества, включая передачу технологий и совместное производство.

Теперь, похоже, у всех трех сторон — Турции, Италии, Франции — есть политическая воля к продвижению этого процесса.

Яшар Гюлер
министр обороны Турции

Любая сделка, по мнению Reuters, будет касаться нового поколения этой системы, которое сейчас внедряется в вооруженные силы Франции и Италии. Ранее, помимо Парижа и Рима, SAMP/T экспортировалась только в Сингапур. В последние годы она также была передана Украине. В этом году Франция развернула ее, чтобы помочь ОАЭ защититься от иранских ракетных атак, а Италия в середине июня отправила одну систему в Турцию в рамках оборонного планирования НАТО.

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