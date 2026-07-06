Reuters: Франция смягчила позицию по продаже Турции систем ПВО SAMP/T

Любая сделка, по мнению Reuters, будет касаться нового поколения этой системы, которое сейчас внедряется в вооруженные силы Франции и Италии. Ранее, помимо Парижа и Рима, SAMP/T экспортировалась только в Сингапур. В последние годы она также была передана Украине. В этом году Франция развернула ее, чтобы помочь ОАЭ защититься от иранских ракетных атак, а Италия в середине июня отправила одну систему в Турцию в рамках оборонного планирования НАТО.