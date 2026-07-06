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Омичи сообщают об ажиотаже на заправках на фоне атаки БПЛА

Автомобили выстроились в большую очередь к омским заправкам.

Источник: Вкратце | Омск

В Омской области 6 июля БПЛА атаковали промышленную зону города. Омичи делятся кадрами с городских АЗС, на которых видно, что автовладельцы выстроились в большие очереди, чтобы получить топливо.

Напомним, что в регионе действуют ограничения на АЗС. Омичи могут заправлять за один раз не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива.

Ранее в Омской области объявили беспилотную опасность 6 июля 2026 года. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что вражеские беспилотники атаковали ОНПЗ. Погибших и пострадавших нет, по предварительной информации. На месте работают оперативные службы.

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