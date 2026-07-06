Мишустин высоко оценил разработки нижегородских предприятий на «Иннопроме-2026»

Егор Поляков также сообщил, что в этом году работает на выставке в составе делегации Нижегородской области. В рамках «Иннопрома-2026» представители региона намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере робототехники, поддержать участников всероссийской премии «Молодой промышленник», узнать результаты рейтинга развития беспилотных авиационных систем в российских регионах, а также провести переговоры с потенциальными инвесторами и партнерами.