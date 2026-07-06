671 нижегородский выпускник сдал ОГЭ в последний резервный день

В этот день на 23 пунктах проведения экзаменов испытания по всем предметам, кроме русского языка и математики, прошел 671 выпускник. По словам главы регионального Минобра, экзамены состоялись в штатном режиме, случаев удаления участников зафиксировано не было. Таким образом, основной период проведения ОГЭ в Нижегородской области официально завершен.