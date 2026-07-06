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671 нижегородский выпускник сдал ОГЭ в последний резервный день

Экзамены прошли на 23 пунктах проведения, а основной период государственной итоговой аттестации завершился без удалений.

Основной период ОГЭ в Нижегородской области завершился 6 июля последним резервным днем сдачи экзаменов. Об этом сообщил министр образования и науки региона Михаил Пучков.

В этот день на 23 пунктах проведения экзаменов испытания по всем предметам, кроме русского языка и математики, прошел 671 выпускник. По словам главы регионального Минобра, экзамены состоялись в штатном режиме, случаев удаления участников зафиксировано не было. Таким образом, основной период проведения ОГЭ в Нижегородской области официально завершен.

Ранее сообщалось, что нижегородский студент Владимир Безруков взял золото российской олимпиады.