На Калининградской железной дороге зафиксирован рост погрузки жмыха, соли, угля и автомобилей

В июне 2026 года на Калининградской железной дороге выросли объемы перевозок жмыха, каменного угля, соли и автомобилей. Как сообщает пресс-служба КЖД, всего было погружено 153,8 тыс. тонн различных грузов, что на 8,2% больше показателя июня 2025 года.
«В частности, основной рост погрузки на магистрали показали: жмыхи — 105,2 тыс. тонн (+16,7% к июню 2025 года); каменный уголь — 12,9 тыс. тонн; соль — 815 тонн (рост в 6 раз); автомобили — 5,2 тыс. тонн (рост в 2,7 раза)», — сообщили в пресс-службе.
Грузооборот в июне составил 68,4 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 84 млн тонно-км. В январе-июне 2026 года на магистрали было погружено 619,6 тыс. тонн грузов, что на 8,5% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года.