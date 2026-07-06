На Калининградской железной дороге зафиксирован рост погрузки жмыха, соли, угля и автомобилей

Грузооборот в июне составил 68,4 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 84 млн тонно-км. В январе-июне 2026 года на магистрали было погружено 619,6 тыс. тонн грузов, что на 8,5% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года.