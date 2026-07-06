«Газета.Ru» перечислила придуманные в России средства защиты НПЗ от дронов

Пассивная защита оборудования и резервуаров на НПЗ — последний рубеж обороны. Ее задача — принять удар боевого дрона на себя и добиться того, чтобы его заряд взорвался на некотором расстоянии от защищаемого объекта и причинил ему минимум вреда. Главные элементы таких ограждений — защитные сетки и каркасные сооружения. Основой служат быстровозводимые строительные леса, которые не требуют сложной регистрации и разрешений.