Петербургская биржа ограничила рост цен на бензин и дизель из Белоруссии

В последнюю неделю июня стоимость белорусского бензина АИ-92 с поставкой в России выросла на 6% — до 127 тыс. руб./т. Показатель с начала мая вырос в 1,8 раза. За 26 дней июня было реализовано 79,38 тыс. т белорусского топлива, тогда как за аналогичный период прошлого года продажи были минимальными. Дефицит топлива на российском рынке сохраняется с начала июня. В Кремле заявляли о переговорах об импорте топлива из других стран.