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Петербургская биржа ограничила рост цен на бензин и дизель из Белоруссии

Петербургская биржа с 6 июля установила лимит на шаг роста биржевых котировок топлива, произведенного в Белоруссии, в 0,01%. Шаг цены в сторону уменьшения установлен в 20%, передает «Интерфакс».

Петербургская биржа с 6 июля установила лимит на шаг роста биржевых котировок топлива, произведенного в Белоруссии, в 0,01%. Шаг цены в сторону уменьшения установлен в 20%, передает «Интерфакс».

6 июля АИ-92 из Белоруссии торговался по 142 тыс. руб./т на Петербургской бирже. Стоимость дизеля составила 136−137 тыс. руб./т. При этом по индексу европейской части России АИ-92 стоил 71,2 ₽/т, дизель — 74,6 ₽/т. С июня ограничение шага роста на этой территории аналогично составляет 0,01%.

В последнюю неделю июня стоимость белорусского бензина АИ-92 с поставкой в России выросла на 6% — до 127 тыс. руб./т. Показатель с начала мая вырос в 1,8 раза. За 26 дней июня было реализовано 79,38 тыс. т белорусского топлива, тогда как за аналогичный период прошлого года продажи были минимальными. Дефицит топлива на российском рынке сохраняется с начала июня. В Кремле заявляли о переговорах об импорте топлива из других стран.

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