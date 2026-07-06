Цены на арабику резко взлетели вверх: сколько теперь стоит кофе

Биржевые котировки на арабику 6 июля резко взлетели вверх, рост составил около пяти процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Из базы сведений следует, что стоимость контрактов с поставкой в сентябре прибавила 5,06 процента и поднялась до 3,1655 доллара за фунт (около 450 граммов), что соответствует примерно 6979 долларам за тонну.
Позднее рост продолжился. Котировки достигли отметки 3,1825 доллара за фунт. То есть тонна арабики стоит примерно 7016 долларов. Таким образом, цена впервые с 25 марта вновь превысила уровень в 7 тысяч долларов.
Резкое поднятие цен указывает на заметное усиление спроса и реакцию рынка на текущие факторы.
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