Орловский губернатор оценил эффект от продажи бензина по номеру машины

«Ввели эту меру решением оперативного штаба с субботы. Буквально с первых дней увидели эффект. Ну, как минимум в два раза сократили очереди, а сейчас их нет вообще на заправках, то есть у нас минимальные очереди, и то возникающие на ряде заправок, которые близки к потенциально опасным объектам. При введении беспилотной опасности мы их закрываем», — заявил он.