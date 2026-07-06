Орловский губернатор оценил эффект от продажи бензина по номеру машины

Введенные на прошлой неделе в Орловской области правила продажи топлива по госномеру автомобиля позволили вдвое сократить очереди на заправочных станциях, рассказал в эфире Радио РБК губернатор региона Андрей Клычков.
«Ввели эту меру решением оперативного штаба с субботы. Буквально с первых дней увидели эффект. Ну, как минимум в два раза сократили очереди, а сейчас их нет вообще на заправках, то есть у нас минимальные очереди, и то возникающие на ряде заправок, которые близки к потенциально опасным объектам. При введении беспилотной опасности мы их закрываем», — заявил он.
Новые правила продажи топлива в Орловской области начали действовать с 4 июля. Механизм предполагает очередность заправки по госномерам: автомобили с четной первой цифрой госномера заправляются в четные дни календаря, а машины с нечетной цифрой — в нечетные дни. Как отметил Клычков, сейчас на всех АЗС региона дежурят полицейские для контроля за соблюдением порядка. Также работает специальный сайт, где в режиме реального времени можно отслеживать наличие топлива и очереди на 57 заправках.
Говоря о сроках возврата к продаже топлива в обычном режиме, губернатор допустил, что это произойдет в середине недели: «По большому счету их [ограничения] можно было бы отменить уже и сегодня. В среду у нас традиционно проходит оперштаб. Мы в среду рассмотрим [вопрос отмены временных правил], если потребности не будет, то мы и снимем эти ограничения».
По подсчетам РБК, число регионов, в которых действуют полные или частичные меры контроля продажи топлива, приблизилось к 80. Президент Владимир Путин 28 июня заявил, что проблемы с обеспечением топливом автомобилистов и бизнеса сохраняются, и поручил принять системные меры для стабилизации рынка. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на максимальной мощности, плановые ремонты предприятий были перенесены, а запасы бензина составляют 1,7 млн т — лишь на 4% меньше, чем годом ранее.
1 июля вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок обеспечен горючим. «В целом хочу сказать, что, несмотря на ремонт ряда заводов, внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизтопливом», — сказал он в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
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