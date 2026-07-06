QR-коды на топливо могут ввести на АЗС Нижегородской области

Одновременно штаб принял и другие меры для стабилизации ситуации. Крупнейшие нефтяные компании уже увеличили поставки топлива на АЗС почти на 30% по сравнению с концом прошлой недели. На заправках «ЛУКОЙЛа» вводится ограничение — не более 40 литров бензина в одни руки. Кроме того, на АЗС разрешили отпуск топлива в канистры для владельцев водного транспорта и спецтехники.