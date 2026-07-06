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Петербургская биржа ограничила шаг роста цены на белорусские бензин и ДТ

В июне объем биржевых продаж белорусского бензина и ДТ в России вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, на этом фоне Петербургская биржа распространила на них действующие ограничения по изменению цен.

Источник: РБК

Петербургская биржа с 6 июля ввела ограничение на шаг роста цены при торгах бензином и дизельным топливом белорусского производства, говорится в сообщении торговой площадки.

Максимальный шаг повышения цены установлен на уровне 0,01%. Аналогичный порядок уже несколько месяцев действует для российских биржевых базисов. При снижении цены шаг составит 20%.

По данным Национального биржевого ценового агентства (аналитическое подразделение Петербургской биржи), 6 июля белорусский бензин АИ-92 на бирже торговался по 142 тыс. руб. за 1 т, дизельное топливо — по 136−137 тыс. руб. за 1 т. При этом индекс европейской части России составлял 71 261 ₽ за 1 т для АИ-92 и 74 588 ₽ за 1 т для дизельного топлива.

В мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз в годовом выражении — с 0,9 тыс. до 23,64 тыс. т. В июне продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли до 90,9 тыс. т против 25,2 тыс. т годом ранее. Реализация дизельного топлива увеличилась с 17,34 тыс. до 62,1 тыс. т. В Национальном биржевом ценовом агентстве отмечали, что поставки белорусского топлива способствуют обеспечению внутреннего российского рынка в период высокого спроса.

Основная часть белорусского топлива поступает в Россию через Петербургскую биржу, его закупает государственный трейдер «Промсырьеимпорт». Разница между закупочной и внутренней ценой компенсируется из бюджета по демпферному механизму.

Президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон об обеспечении топливом российского рынка — поправки предполагают донастройку импортного демпфера и приравнивают смешение прямогонного бензина к производству высокооктанового топлива.

Вице-премьер Александр Новак 1 июля заявил, что внутренний рынок России обеспечен бензином и ДТ. «В целом хочу сказать, что, несмотря на ремонт ряда заводов, внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизтопливом», — сказал Новак.

Ограничения на отпуск бензина затронули более 60 регионов России. Новак называл перебои локальными. Вице-премьер заявил, что были сформированы резервы, а нефтяным компаниям было поручено обеспечить дополнительные поставки.

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