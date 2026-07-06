Петербургская биржа ограничила шаг роста цены на белорусские бензин и ДТ

В мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз в годовом выражении — с 0,9 тыс. до 23,64 тыс. т. В июне продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли до 90,9 тыс. т против 25,2 тыс. т годом ранее. Реализация дизельного топлива увеличилась с 17,34 тыс. до 62,1 тыс. т. В Национальном биржевом ценовом агентстве отмечали, что поставки белорусского топлива способствуют обеспечению внутреннего российского рынка в период высокого спроса.