Калининградстат назвал размер среднемесячной зарплаты в апреле

В Калининградской области среднемесячная номинальная зарплата работников в апреле составила 84 488,1 ₽ За год она выросла на 11,3%, а за месяц увеличилась на 3%. Такие данные приводит Калининградстат.
«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2026 года составила 104,8% к уровню апреля 2025 года и 102,6% — к уровню марта 2026 года», — добавляет Калининградстат.
Самые высокие зарплаты в апреле традиционно получали сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 151 728,2 ₽, что на 87,9% выше среднемесячной заработной платы по Калининградской области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (140,8 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (138,5 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (132,2 тыс. руб.).
Отметим, что, по данным Калининградстата, в январе 2026 года среднемесячная номинальная зарплата составляла — 78 854 ₽, а в феврале снизилась до 76 016,7 ₽ В марте она выросла до 82 018,9 ₽