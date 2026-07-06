Калининградстат назвал размер среднемесячной зарплаты в апреле

Самые высокие зарплаты в апреле традиционно получали сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 151 728,2 ₽, что на 87,9% выше среднемесячной заработной платы по Калининградской области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (140,8 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (138,5 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (132,2 тыс. руб.).