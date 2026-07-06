Эксперты назвали отрасль с наивысшей зарплатой в Калининграде

Лидером рейтинга с большим отрывом от всех остальных городов стал Южно-Сахалинск. В этом городе средняя номинальная зарплата в сфере добычи в первом квартале 2026 года составляла 528 тысяч рублей, что почти в три раза превышает среднюю по городу. Кроме добычи, высокие зарплаты в Южно-Сахалинске можно найти в отраслях «Рыболовство, сельское и лесное хозяйство» (252 тысячи рублей) и в отрасли «Профессиональная и научная деятельность» (244 тысячи рублей).