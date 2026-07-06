Эксперты назвали отрасль с наивысшей зарплатой в Калининграде

Самые высокие зарплаты в Калининграде в первом квартале 2026 года получали банкиры и финансисты. Такие данные приводят эксперты центра экономических исследований «РИА Рейтинг».
В рейтинге российских городов по зарплатам в отраслях Калининград занял 20 место. Средняя номинальная зарплата в отрасли «Банки и финансы» составляет, по данным авторов исследования, 181 тысячу рублей, а средняя номинальная зарплата в городе — 96 тысяч рублей. В рейтинге Калининград соседствует с Краснодаром и Хабаровском, где средняя номинальная зарплата в самой высокооплачиваемой отрасли составляет 181 и 178 тысяч рублей соответственно.
Лидером рейтинга с большим отрывом от всех остальных городов стал Южно-Сахалинск. В этом городе средняя номинальная зарплата в сфере добычи в первом квартале 2026 года составляла 528 тысяч рублей, что почти в три раза превышает среднюю по городу. Кроме добычи, высокие зарплаты в Южно-Сахалинске можно найти в отраслях «Рыболовство, сельское и лесное хозяйство» (252 тысячи рублей) и в отрасли «Профессиональная и научная деятельность» (244 тысячи рублей).
На втором месте в текущем рейтинге находится Москва, где, согласно статистике, в отрасли «Банки и финансовые услуги» номинальная зарплата в первом квартале 2026 года составляла 398 тысяч рублей в месяц, превысив среднюю по столице в 1,8 раза. На третьем месте по уровню отраслевых зарплат располагается столица Подмосковья Красногорск. В этом городе самой привлекательной для заработка является отрасль «IT и связь», где средняя чистая зарплата составляет 368 тысяч рублей. Последние три строчки рейтинга занимают Владикавказ, Магас и Элиста.
В исследовании рассмотрены зарплаты сотрудников, без субъектов малого предпринимательства, где занято не менее 3% работников города. Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за I квартал 2026 года. В рейтинге представлены сто крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест).
В 2025 году отраслью с наивысшими зарплатами в Калининградской области стали финансовые услуги. Средняя зарплата в указанной сфере деятельности составляла 132 тысячи рублей.