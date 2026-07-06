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Лимиты на топливо введут на заправках Нижегородской области

Бензин будут отпускать не более 40 литров в одни руки, а также заправлять по чётным и нечётным дням.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области вводят новые меры для стабилизации ситуации с топливом. На автозаправочных станциях начнут ограничивать отпуск бензина до 40 литров в одни руки, а также рассматривают возможность продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

По словам главы региона, крупнейшие нефтяные компании уже увеличили поставки топлива на автозаправочные станции. Сейчас их объемы выросли на 29% по сравнению с концом прошлой недели, когда в регионе возник дефицит бензина. На АЗС «ЛУКОЙЛа» уже приступили к введению ограничения в 40 литров на одну заправку.

Кроме того, продолжается отпуск топлива в канистры для владельцев водного транспорта и спецтехники. Такая возможность уже действует на АЗС «Газпромнефти» и ранее была введена «Татнефтью». Одновременно власти обеспечивают топливом службы жизнеобеспечения и помогают предприятиям оперативно заключать договоры на поставки.

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