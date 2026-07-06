Лимиты на топливо введут на заправках Нижегородской области

В Нижегородской области вводят новые меры для стабилизации ситуации с топливом. На автозаправочных станциях начнут ограничивать отпуск бензина до 40 литров в одни руки, а также рассматривают возможность продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.