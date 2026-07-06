Российские танкеры нарастили перевозку нефти до максимума с октября 2023 года

Объем сырья, перевезенного судами под российским флагом из портов РФ, в июне достиг 18,7 млн баррелей — это на 16% больше, чем в мае. Показатель растет третий месяц подряд и стал рекордным с октября 2023 года, следует из подсчетов S&P Global Commodities at Sea (CAS) и Maritime Intelligence Risk Suite (MIRS), с которыми ознакомился «Ъ». К июню 2025-го рост составил почти 3,8 раза.