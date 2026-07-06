В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности

В конце июня президент Владимир Путин сообщил, что на внутренний рынок начали поступать объемы топлива из накопленных резервов. При этом запасы, по его словам, сохраняются примерно на уровне прошлого года и составляют около 1,7 млн т. Для стабилизации ситуации президент поручил увеличить предложение топлива на рынке и обеспечить сохранение экономически обоснованных цен.