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В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности

Пресс-служба правительства региона пояснила, что меры были приняты «в связи со складывающейся обстановкой». Также в Новосибирской области изменили лимиты отпуска топлива — не более 30 л бензина и 60 л ДТ на одну транзакцию.

Источник: РБК

На территории Новосибирской области ввели режим повышенной готовности, сообщила в «Максе» пресс-служба губернатора Андрея Травникова и правительства региона.

Решение было принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «в связи со складывающейся обстановкой».

Также были изменены лимиты отпуска топлива на одну транзакцию на АЗС — не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива. «Режим приоритетной заправки для экстренных, коммунальных служб, общественного транспорта на АЗС сети “Газпромнефть” сохраняется», — уточнили в пресс-службе.

Ситуация с топливом в Новосибирской области стала «более напряженной», заявил 2 июля замгубернатора региона Олег Клемешов. Он связал это с двумя факторами: сокращением отпуска топлива рядом оптовых поставщиков и ажиотажным спросом.

Полные или частичные ограничения на отпуск топлива были введены более чем в 60 регионах России.

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что перебои с поставками носят локальный характер. По его словам, по мере насыщения рынка должна сократиться разница в ценах между независимыми и вертикально интегрированными АЗС. Он также поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива в регионы, отметив, что ранее были сформированы необходимые запасы на случай подобных ситуаций.

В конце июня президент Владимир Путин сообщил, что на внутренний рынок начали поступать объемы топлива из накопленных резервов. При этом запасы, по его словам, сохраняются примерно на уровне прошлого года и составляют около 1,7 млн т. Для стабилизации ситуации президент поручил увеличить предложение топлива на рынке и обеспечить сохранение экономически обоснованных цен.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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