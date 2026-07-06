Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предложенный ЦБ лимит при IPO может привлечь к размещению пенсионные фонды

Банк России (ЦБ) намерен поднять минимальный порог размещения для эмитентов, желающих попасть во второй уровень листинга фондовых бирж, с текущих 2 млрд руб. до 3 млрд руб., сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева. Сейчас это требование действует только для первого котировального списка.

Банк России (ЦБ) намерен поднять минимальный порог размещения для эмитентов, желающих попасть во второй уровень листинга фондовых бирж, с текущих 2 млрд руб. до 3 млрд руб., сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева. Сейчас это требование действует только для первого котировального списка.

Новые правила призваны помочь в привлечении к IPO институциональных инвесторов, прежде всего, негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Сейчас фонды могут участвовать только в размещениях, суммарный объем которых выше 3 млрд руб., однако к IPO пока не готовы.

Как указывает председатель совета НАПФ Аркадий Недбай, НПФ предпочитают вкладываться только «в активы первого эшелона», игнорируя небольших эмитентов. В 2024—2025 годах в размещениях поучаствовали только два НПФ. «Предлагаемые изменения не повлияют на процесс участия пенсионных фондов в IPO», — считает руководитель службы управления рисками НПФ «Социум» Сергей Сальников.

Подробности — в материале «Ъ» «Меньше трех не привлекать».