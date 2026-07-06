Предложенный ЦБ лимит при IPO может привлечь к размещению пенсионные фонды

Новые правила призваны помочь в привлечении к IPO институциональных инвесторов, прежде всего, негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Сейчас фонды могут участвовать только в размещениях, суммарный объем которых выше 3 млрд руб., однако к IPO пока не готовы.