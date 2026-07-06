Машина вологодского губернатора застряла на трассе без бензина

В Вологодской области с конца июня действуют ограничения на продажу топлива — не больше 30 л бензина и не больше 60 л дизельного топлива на машину. Покупать топливо в канистры запрещено. Георгий Филимонов объяснял ситуацию тем, что «топливо поступает в прежнем объеме, а спрос вырос почти вдвое». Дефицит топлива на российском рынке сохраняется с начала июня. В Кремле заявляли о переговорах об импорте топлива из других стран.