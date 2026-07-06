Машина вологодского губернатора застряла на трассе без бензина

Служебный автомобиль губернатора Вологодской области Георгия Филимонова остановился на скоростном обходе Вологды из-за отсутствия бензина. Главе региона пришлось пересесть в попутную машину — ею оказался экипаж ГИБДД. Об этом господин Филимонов рассказал в Telegram.
«Все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему и многочисленные задачи, которые перед нами стоят, для развития региона», — прокомментировал ситуацию вологодский губернатор. Георгий Филимонов также поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые ему помогли.
Господин Филимонов подчеркнул, что весь день находился на связи с руководством компании ЛУКОЙЛ, которой принадлежит до 90% АЗС в области, а также с «Газпромнефтью» и «Татнефтью». «Прорабатываем возможность увеличения отпуска, отгрузки с нефтебазы в ежесуточном режиме», — уточнил губернатор.
В Вологодской области с конца июня действуют ограничения на продажу топлива — не больше 30 л бензина и не больше 60 л дизельного топлива на машину. Покупать топливо в канистры запрещено. Георгий Филимонов объяснял ситуацию тем, что «топливо поступает в прежнем объеме, а спрос вырос почти вдвое». Дефицит топлива на российском рынке сохраняется с начала июня. В Кремле заявляли о переговорах об импорте топлива из других стран.