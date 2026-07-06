Биржевое ралли буквально кричит: кофе будет дорожать

Этот одномоментный рост стал логическим продолжением затяжного восходящего тренда, который наблюдается уже четыре недели подряд. За этот период совокупное подорожание арабики составило почти 23%, в то время как робуста упрочила свои позиции на 16%. Текущая динамика свидетельствует о том, что факторы, оказывающие давление на рынок, не только сохраняют свою силу, но и усиливаются, выводя котировки на новые ценовые уровни.