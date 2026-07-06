Биржевое ралли буквально кричит: кофе будет дорожать

Вечером в понедельник, 6 июля, на товарных биржах зафиксирован резкий и синхронный скачок цен на основные сорта кофе и какао-бобы. Согласно данным торгов, стоимость сентябрьских фьючерсов на кофе сорта арабика подскакивала на 17%, достигая отметки в 3,5417 доллара за фунт, что эквивалентно примерно 7808 долларам за тонну. Не менее драматичная ситуация сложилась и на рынке робусты, чей сентябрьский фьючерс прибавил почти 11%, подорожав до 4076 долларов за тонну.
Этот одномоментный рост стал логическим продолжением затяжного восходящего тренда, который наблюдается уже четыре недели подряд. За этот период совокупное подорожание арабики составило почти 23%, в то время как робуста упрочила свои позиции на 16%. Текущая динамика свидетельствует о том, что факторы, оказывающие давление на рынок, не только сохраняют свою силу, но и усиливаются, выводя котировки на новые ценовые уровни.
Параллельно с кофе стремительно дорожает и другое популярное сырье — какао-бобы. Стоимость сентябрьского фьючерса на этот продукт выросла почти на 14% относительно предыдущего закрытия, остановившись на отметке в 5728,5 доллара за тонну. Особенно впечатляющими выглядят долгосрочные показатели этого актива: по итогам всего второго квартала текущего года цены на какао взлетели более чем на 50%, что указывает на серьезный структурный дисбаланс на мировом рынке шоколадного сырья.
Не бодрит, а ещё больше разбивает: даже утренняя чашка кофе способна снизить качество сна.