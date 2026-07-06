В Краснодарском крае построят два новых завода

По его словам, на данный момент в регионе реализуются уже 760 инвестпроектов на общую сумму 5,2 трлн рублей, что значительно расширяет рынок для производителей стройматериалов. Руппель уточнил, что в рамках одного из соглашений компания «Авангард Юг» создаст в Краснодаре предприятие полного цикла по переработке алюминиевого профиля и производству остекления. Завод будет выпускать оконные, дверные и фасадные системы, витражные и раздвижные конструкции, входные группы, офисные перегородки и изделия индивидуальной архитектурной сложности. Объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей, будет создано 150 рабочих мест. Реализовать проект планируют в течение четырех лет. Сырье будет перерабатываться на месте с нанесением порошковых покрытий — от обработки до готового изделия.