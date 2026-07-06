В Краснодарском крае построят два новых завода

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края заключили соглашения на Международной промышленной выставки «Иннопром-2026», которая проходит в Екатеринбурге, на строительство двух заводов — по выпуску светопрозрачных алюминиевых конструкций и по обработке стекла. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
«На Кубани построят два завода: по выпуску светопрозрачных алюминиевых конструкций и по обработке стекла. Соответствующие договоренности достигнуты в рамках международной промышленной выставки “Иннопром-2026” в Екатеринбурге», — говорится в сообщении. Отмечается, что соглашения с инвесторами и главами муниципалитетов подписал вице-губернатор региона Александр Руппель. Совместно с министром промышленной политики края Дмитрием Хмелько они приняли участие в серии рабочих переговоров в ходе промышленной выставки.
«Производство стекольной продукции — важная часть отрасли строительных материалов. Краснодарский край занимает лидирующие позиции в стране по темпам жилищного строительства, мы также вышли на высокие темпы возведения социальных и промышленных объектов. Сегодня на “Иннопроме-2026” мы подписали два важных соглашения, которые укрепят промышленный суверенитет нашего края именно по линии производства стекольной продукции. Общая сумма этих проектов оценивается в 2,3 миллиарда рублей, по итогам реализации будет создано 350 новых рабочих мест», — отметил Руппель.
По его словам, на данный момент в регионе реализуются уже 760 инвестпроектов на общую сумму 5,2 трлн рублей, что значительно расширяет рынок для производителей стройматериалов. Руппель уточнил, что в рамках одного из соглашений компания «Авангард Юг» создаст в Краснодаре предприятие полного цикла по переработке алюминиевого профиля и производству остекления. Завод будет выпускать оконные, дверные и фасадные системы, витражные и раздвижные конструкции, входные группы, офисные перегородки и изделия индивидуальной архитектурной сложности. Объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей, будет создано 150 рабочих мест. Реализовать проект планируют в течение четырех лет. Сырье будет перерабатываться на месте с нанесением порошковых покрытий — от обработки до готового изделия.
В рамках второго подписанного соглашения в Динском районе компания «Современные стекольные технологии» построит новый завод по обработке стекла мощностью 6 тыс. тонн готовой продукции в год. Предприятие расширит ассортимент и увеличит объемы выпуска изделий — от закалки до производства элементов интерьера и экстерьера с уникальной декоративной обработкой. Компания выполняет около 12 тыс. заказов ежегодно, используя передовые станки премиум-класса. Объем инвестиций в новый завод составит 1 млрд рублей, после выхода на полную мощность там будут работать 200 человек. Сырье для производства планируют поставлять российские производители, что гарантирует стабильность и независимость от внешних рынков.
О выставке.
16-я международная промышленная выставка «Иннопром» проводится с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. Страна-партнер — Республика Индонезия. Организаторы — Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Оператор — компания «Формика ивент». ТАСС — генеральное информационное агентство мероприятия.