На Кубе после энергосбоя задействовали микросистемы для жизненно важных объектов

ГАВАНА, 6 июля. /ТАСС/. Микросистемы, обеспечивающие нормальное функционирование объектов жизнеобеспечения, задействованы на всей территории Кубы после того, как ранее в стране вышла из строя национальная электроэнергетическая система. Об этом сообщила кубинская государственная энергетическая компания (UNE).
«По всей стране уже задействованы микросистемы для обеспечения работы объектов жизнеобеспечения», — говорится в сообщении компании в ее Telegram-канале. UNE сообщила также, что после сбоя введены в эксплуатацию два энергоблока электростанции Energas Boca de Jaruco в столичном регионе страны.
Ранее UNE сообщила о том, что национальная электроэнергетическая система Кубы вновь вышла из строя. Причины сбоя пока неизвестны, но на Кубе, в том числе в Гаване, наблюдается особо тяжелая ситуация с энергоснабжением после того, как вечером 3 июля произошла авария на энергетической подстанции «Виктория-де-Хирон» в Гаване. Сроки отключений света во многих домах измеряются несколькими сутками, передает корреспондент ТАСС. Населенные пункты Кубы испытывают кризис водоснабжения, так как насосы не могут работать без электричества. Ситуацию осложняет особенно жаркая погода, характерная для летнего сезона на острове.
В последний раз энергосистема Кубы полностью выходила из строя в марте 2026 года.
О проведении сессии ГА ООН.
7 июля ситуация на Кубе будет рассматриваться на запрошенной Гаваной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщил в понедельник на пресс-конференции в Центре международной прессы МИД Кубы и.о. генерального директора департамента по вопросам многополярности и международного права дипведомства Педро Луис Педросо, делегация Кубы поднимет на сессии ГА ООН вопросы «систематического нарушения прав человека в отношении кубинского народа», который подвергается «коллективному наказанию», а также нарушения норм международного права. Он отметил также, что делегация Кубы будет говорить о нарушении гуманитарного права в свете, в том числе, морской блокады Острова свободы, предпринимаемой Вашингтоном.
Как подчеркнул дипломат, проведение сессии ГА ООН было запрошено кубинской стороной «в срочном порядке, принимая во внимание тяжелую ситуацию, которую переживает страна из-за блокады и энергетического эмбарго и ужесточившихся мер правительства США». «Действия Соединенных Штатов представляют угрозу миру и безопасности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, — подчеркнул Педросо. — Мы уверены, что получим поддержку большинства мирового сообщества».