На Кубе после энергосбоя задействовали микросистемы для жизненно важных объектов

Ранее UNE сообщила о том, что национальная электроэнергетическая система Кубы вновь вышла из строя. Причины сбоя пока неизвестны, но на Кубе, в том числе в Гаване, наблюдается особо тяжелая ситуация с энергоснабжением после того, как вечером 3 июля произошла авария на энергетической подстанции «Виктория-де-Хирон» в Гаване. Сроки отключений света во многих домах измеряются несколькими сутками, передает корреспондент ТАСС. Населенные пункты Кубы испытывают кризис водоснабжения, так как насосы не могут работать без электричества. Ситуацию осложняет особенно жаркая погода, характерная для летнего сезона на острове.