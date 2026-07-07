Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 7 июля

Национальным банком изменены курсы валют на 7 июля, вторник. Так, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля уменьшились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на вторник, 7 июля, Национальный банк определил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9040 белорусского рубля, 1 евро — 3,3147 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7287 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 6 июля, курс доллара подрос, а курс евро и курс российского рубля стали ниже во вторник, 7 июля. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0020 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0009 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0027 белрубля.
Тем временем крупный банк заявил про рост зарплат бюджетников в Беларуси.