EL AL планирует увеличить количество рейсов из Москвы в Тель-Авив

Несмотря на нестабильную обстановку в Ближневосточном регионе, гендиректор Минтуризма Израиля Михаэль Ицхаков в беседе с российскими журналистами указал, что «война была не очень сильным фактором в Израиле, но почти все рейсы перестали летать». По его словам, сейчас основная работа ведется на этом направлении, поскольку многие авиалинии приостановили полеты на фоне конфликта с Ираном и до сих пор их не восстановили. «Мы думали начать рейсы из Москвы в Эйлат, на Красное море. Мы уже общались с Red Wings. Мы также хотели бы [запустить] рейс “Азимут” туда из России», — пояснил он.