EL AL планирует увеличить количество рейсов из Москвы в Тель-Авив

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июля. /ТАСС/. Израильский авиаперевозчик EL Al планирует с августа увеличить число рейсов из Москвы в Тель-Авив до семи в неделю. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании.
«Да, с августа будет семь рейсов в неделю», — пояснили в израильских авиалиниях. До сих пор рейсы EL AL следовали по маршруту Москва — Тель-Авив пять раз в неделю.
В конце июня решение об увеличении числа полетов между двумя странами уже приняла российская компания Red Wings. Как сообщили ТАСС в Министерстве туризма Израиля, авиаперевозчик не исключает возможности запустить рейсы из Москвы в Эйлат осенью этого года. Сейчас авиакомпания осуществляет перелеты только в Тель-Авив из Москвы, Махачкалы и Сочи.
Рейсы из России в Израиль также выполняет компания «Азимут»: по одному рейсу в неделю из Краснодара, Сочи и Минеральных вод в Тель-Авив. Таким образом, всего между двумя странами курсирует 19 прямых регулярных рейсов в неделю.
Кроме того, 3 июля «Аэрофлот» начал продажу билетов в Тель-Авив через Минск по интерлайн-соглашению с белорусской авиакомпанией «Белавиа».
Потенциал рейсов.
Несмотря на нестабильную обстановку в Ближневосточном регионе, гендиректор Минтуризма Израиля Михаэль Ицхаков в беседе с российскими журналистами указал, что «война была не очень сильным фактором в Израиле, но почти все рейсы перестали летать». По его словам, сейчас основная работа ведется на этом направлении, поскольку многие авиалинии приостановили полеты на фоне конфликта с Ираном и до сих пор их не восстановили. «Мы думали начать рейсы из Москвы в Эйлат, на Красное море. Мы уже общались с Red Wings. Мы также хотели бы [запустить] рейс “Азимут” туда из России», — пояснил он.
В свою очередь советник Министерства туризма Израиля по развитию туризма из стран СНГ Владимир Шкляр напомнил, что «прямое авиасообщение с Россией ни разу не прерывалось». В последние годы, как он отметил, число еженедельных рейсов могло уменьшаться или увеличиваться, но прямое сообщение всегда сохранялось.
Как указал в беседе с ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян, при нормализации ситуации на Ближнем Востоке потребуется больше рейсов в Израиль из городов России к югу от европейской части. «В первую очередь Минеральные воды, Краснодар, Сочи. Это то, что напрашивается», — отметил он. По его словам, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, можно также рассмотреть рейс из Екатеринбурга.
По данным Минтуризма Израиля, с января по июнь 2026 года страну посетило 19,2 тыс. туристов из России. За первые полгода 2025 года в еврейское государство отправились 35,2 тыс. россиян с туристическими целями. Хотя произошел спад, Россия стабильно остается на четвертом месте по турпотоку в еврейское государство, следуя за США, Великобританией и Францией. Всего по итогам года власти страны намерены принять около 40 тыс. туристов из России.
Ицхаков отметил, что россиян привлекает Израиль как жаркая страна, где можно отдохнуть в период, когда в России стоит холодная погода. «Я верю в российский рынок. Почему? Потому что россияне любят жаркие страны. Мы жаркая страна», — пояснил он в беседе с журналистами. Кроме того, по его мнению, немаловажным фактором является отсутствие языкового барьера. «В Израиле очень легко русскоязычным, потому что тут 2 млн людей разговаривают на русском языке. Можно в каждой компании, в каждой гостинице найти кто-то, кто может тебе помочь», — добавил он.
Возможности туризма в Израиле.
В ведомстве пояснили, что основным фактором спроса на отдых в Израиле является возможность совмещать пляжный отдых с осмотром достопримечательностей. «Если вы приедете к нам, вам не придется выбирать между купанием, музеями и святыми местами. Вы сможете посетить все за одну поездку», — указали там. Сегодня в качестве основных туристических центров Израиля в первую очередь развиваются такие направления, как Тель-Авив, Иерусалим, Эйлат и Галилея.
В Минтуризма Израиля обратили внимание, что с каждым годом различных способов провести время на отдыхе становится все больше. Так, в еврейском государстве туристов привлекают «каякинг, снорклинг, археологический туризм, глэмпинг, поездки в пустыню для наблюдения за звездами».
По словам вице-президента АТА, святые места, которые находятся на территории Израиля, также привлекают россиян с паломническими целями. «Иерусалим как направление среди российских туристов сейчас выглядит наиболее привлекательно. Естественно, святые места — Назарет, река Иордан, храм Гроба Господня. Плюс все-таки Иерусалим — столица сразу трех религий, там святые места и мусульманские, и иудейские — знаменитая Стена плача, — и христианские».
Правила въезда.
Россиянам для въезда в Израиль не требуется оформление визы. С 1 января 2025 года перед путешествием необходимо заполнить электронное разрешение (ETA), оплату сбора можно произвести при помощи российской банковской карты или наличных. Такие заявления начали принимать в визовых центрах VFS Global в 26 городах РФ. Стоимость подачи составляет 25 израильских шекелей, а также сервисный сбор VFS Global в размере $5.
Также при наличии международной банковской карты граждане могут самостоятельно заполнить анкету через сайт управления миграции и народонаселения Израиля. В таком случае стоимость оформления разрешения составляет 25 израильских шекелей.
Как отметили в туристическом ведомстве еврейского государства, заполнить анкету можно до покупки авиабилетов и бронирования отеля. «Если путешественникам запретят въезд по той или иной причине, они узнают об этом заранее. Такая ситуация может возникнуть, например, если они ранее нарушали законы Израиля», — добавили там.