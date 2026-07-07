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«Яндекс» опроверг информацию об удалении «Яндекс Пэй» из российского AppStore

Сервис по-прежнему доступен и стабильно работает, сообщили в компании.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. «Яндекс» опроверг слухи об удалении приложения «Яндекс Пэй» из AppStore в России. Сервис по-прежнему доступен и стабильно работает, сообщили ТАСС в компании.

«Сервис “Яндекс Пэй” предоставляет свои услуги только на территории РФ. Приложение “Яндекс Пэй” по-прежнему доступно в AppStore и Google Play в России и стабильно работает», — отметили в «Яндексе».

Ранее в Telegram-каналах распространялась информация о якобы недоступности приложения «Яндекс Пэй» для скачивания в российском сегменте AppStore.