«Яндекс» опроверг информацию об удалении «Яндекс Пэй» из российского AppStore

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. «Яндекс» опроверг слухи об удалении приложения «Яндекс Пэй» из AppStore в России. Сервис по-прежнему доступен и стабильно работает, сообщили ТАСС в компании.
«Сервис “Яндекс Пэй” предоставляет свои услуги только на территории РФ. Приложение “Яндекс Пэй” по-прежнему доступно в AppStore и Google Play в России и стабильно работает», — отметили в «Яндексе».
Ранее в Telegram-каналах распространялась информация о якобы недоступности приложения «Яндекс Пэй» для скачивания в российском сегменте AppStore.