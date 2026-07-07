Bild: в ФРГ зафиксирована новая волна дефицита яиц

В Германии вновь возникли проблемы с поставками куриных яиц. На фоне дефицита ряд торговых сетей начал вводить ограничения на продажу продукции, разрешив покупателям приобретать не более двух упаковок за одно посещение магазина, пишет Bild.
Причиной сложившейся ситуации стали масштабные вспышки болезни Ньюкасла среди кур-несушек в европейских странах. Это привело к сокращению объемов производства и росту цен на яйца на рынке.
В сети Netto подтвердили введение временных ограничений, объяснив их перебоями с поставками и выразив надежду на стабилизацию ситуации уже в течение текущего месяца. В то же время представители сети Rewe сообщили о сокращении ассортимента, отметив, что говорить о полном исчезновении продукции с полок пока преждевременно.
Ранее сообщалось, что европейский рынок оказался наводнен низкосортными яйцами кур ненадлежащего содержания с Украины.