Bild: в ФРГ зафиксирована новая волна дефицита яиц

В сети Netto подтвердили введение временных ограничений, объяснив их перебоями с поставками и выразив надежду на стабилизацию ситуации уже в течение текущего месяца. В то же время представители сети Rewe сообщили о сокращении ассортимента, отметив, что говорить о полном исчезновении продукции с полок пока преждевременно.