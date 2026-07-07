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Хабаровскому краю простили почти 2 млрд рублей по бюджетным кредитам

Часть заёмных средств вернули по поручению президента Владимира Путина.

Источник: Хабаровский край сегодня

По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина вернули 1,97 миллиарда рублей по бюджетным кредитам. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам заместителя председателя правительства региона по экономическим вопросам Марии Авиловой, для Хабаровского края это уже третье подобное решение за последние несколько месяцев ­— до этого субъекту одобрили списание в размере 7,78 и 6,55 млрд рублей.

Как ранее отмечал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, поддержка президента страны помогает региону направлять дополнительные средства на строительство и обновление таких важных для людей объектов, как детские сады, школы, медучреждения, дороги и общественные пространства.

— Хабаровский край вкладывается в развитие региона, реализует национальные проекты, делая жизнь людей комфортнее. И мы продолжим работу в этом направлении, — подчеркнула заместитель председателя правительства субъекта Мария Авилова.

Напомним, ранее в Закдуме региона рассмотрели внесение изменений в закон о региональном бюджете на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Изменения обусловлены уточнением налоговых, неналоговых, федеральных и безвозмездных поступлений.

Доходы регионального бюджета увеличатся на 32,4 млрд рублей. При этом большая часть средств пойдет на решение социально значимых задач.