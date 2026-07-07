Россиянам объяснили, стоит ли переоформлять квартиры на близких

Чтобы избежать сложностей с наследством и не стать жертвой мошенников, пожилые люди всё чаще переписывают квартиры на детей и внуков. Об этом юрист Василий Неделько рассказал в беседе с агентством «Прайм».
«Нужно понимать, что человеческие отношения — вещь хрупкая. Сейчас у вас может быть любовь и полное взаимопонимание с детьми, но что будет через 5−10 лет? От любви до ненависти — один шаг», — сказал эксперт.
Среди преимуществ переоформления — упрощенное вступление в наследство, защита от аферистов и передача обязанностей по содержанию жилья родственникам.
Однако имеются и существенные риски: дети могут выселить родителей, молодые собственники могут лишиться квартиры из-за долгов или мошенничества, а также может быть утрачена льготная оплата коммунальных услуг для пенсионеров.
Юрист порекомендовал пожилым людям не переоформлять недвижимость, а оставить ее за собой и составить завещание, предварительно пройдя психолого-психиатрическую экспертизу для подтверждения дееспособности. В случае ухудшения отношений с наследниками документ всегда можно пересмотреть.
Накануне в России предложили ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами.