Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, стоит ли переоформлять квартиры на близких

Юрист Неделько: пенсионерам не стоит переоформлять жильё на родственников.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы избежать сложностей с наследством и не стать жертвой мошенников, пожилые люди всё чаще переписывают квартиры на детей и внуков. Об этом юрист Василий Неделько рассказал в беседе с агентством «Прайм».

«Нужно понимать, что человеческие отношения — вещь хрупкая. Сейчас у вас может быть любовь и полное взаимопонимание с детьми, но что будет через 5−10 лет? От любви до ненависти — один шаг», — сказал эксперт.

Среди преимуществ переоформления — упрощенное вступление в наследство, защита от аферистов и передача обязанностей по содержанию жилья родственникам.

Однако имеются и существенные риски: дети могут выселить родителей, молодые собственники могут лишиться квартиры из-за долгов или мошенничества, а также может быть утрачена льготная оплата коммунальных услуг для пенсионеров.

Юрист порекомендовал пожилым людям не переоформлять недвижимость, а оставить ее за собой и составить завещание, предварительно пройдя психолого-психиатрическую экспертизу для подтверждения дееспособности. В случае ухудшения отношений с наследниками документ всегда можно пересмотреть.

Накануне в России предложили ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами.